Японец Као Миюра выиграл короткую программу у мужчин на этапе Гран-при Skate Canada
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В Миссисауге (Канада) на стадионе «Парамаунт Файн Фудс-центр» завершилась короткая программа у мужчин на втором этапе Гран-при Skate Canada, которую выиграл 17-летний японский фигурист Као Миюра. За своё выступление он сумел набрать 94,06 балла.
Второе место у соотечественника Миюры – 24-летнего Сёма Уно (89,98), а замкнул тройку лучших представитель Италии – Маттео Риццо (81.18).
Мужчины. Короткая программа. Гран-при Skate Canada (Этап 2).
- Као Миюра (Япония) – 94,06 балла.
- Сёма Уно (Япония) – 89,98.
- Маттео Риццо (Италия) – 81,18.
- Киган Мессинг (Канада) – 79,69.
- Камден Пулкинен (США) – 75,07.
- Конрад Орзель (Канада) – 69,69.
- Денис Васильев (Латвия) – 69,01.
- Лукас Бричги (Швейцария) – 64,35.
- Джимми Ма (США) – 61,73.
- Александр Селевко (Эстония) – 60,37.
- Стивен Гоголев (Канада) – 57,94.
Уже завтра мужчины разыграют медали соревнований по итогам произвольной программы. Её начало запланировано в ночь на воскресенье, 30 октября, старт – в 2:43 мск.
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