Японец Као Миюра выиграл короткую программу у мужчин на этапе Гран-при Skate Canada

В Миссисауге (Канада) на стадионе «Парамаунт Файн Фудс-центр» завершилась короткая программа у мужчин на втором этапе Гран-при Skate Canada, которую выиграл 17-летний японский фигурист Као Миюра. За своё выступление он сумел набрать 94,06 балла.

Второе место у соотечественника Миюры – 24-летнего Сёма Уно (89,98), а замкнул тройку лучших представитель Италии – Маттео Риццо (81.18).

Мужчины. Короткая программа. Гран-при Skate Canada (Этап 2).

Као Миюра (Япония) – 94,06 балла. Сёма Уно (Япония) – 89,98. Маттео Риццо (Италия) – 81,18. Киган Мессинг (Канада) – 79,69. Камден Пулкинен (США) – 75,07. Конрад Орзель (Канада) – 69,69. Денис Васильев (Латвия) – 69,01. Лукас Бричги (Швейцария) – 64,35. Джимми Ма (США) – 61,73. Александр Селевко (Эстония) – 60,37. Стивен Гоголев (Канада) – 57,94.

Уже завтра мужчины разыграют медали соревнований по итогам произвольной программы. Её начало запланировано в ночь на воскресенье, 30 октября, старт – в 2:43 мск.