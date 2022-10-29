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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, короткая программа
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Японец Као Миюра выиграл короткую программу у мужчин на этапе Гран-при Skate Canada

Японец Као Миюра выиграл короткую программу у мужчин на этапе Гран-при Skate Canada
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В Миссисауге (Канада) на стадионе «Парамаунт Файн Фудс-центр» завершилась короткая программа у мужчин на втором этапе Гран-при Skate Canada, которую выиграл 17-летний японский фигурист Као Миюра. За своё выступление он сумел набрать 94,06 балла.

Второе место у соотечественника Миюры – 24-летнего Сёма Уно (89,98), а замкнул тройку лучших представитель Италии – Маттео Риццо (81.18).

Мужчины. Короткая программа. Гран-при Skate Canada (Этап 2).

  1. Као Миюра (Япония) – 94,06 балла.
  2. Сёма Уно (Япония) – 89,98.
  3. Маттео Риццо (Италия) – 81,18.
  4. Киган Мессинг (Канада) – 79,69.
  5. Камден Пулкинен (США) – 75,07.
  6. Конрад Орзель (Канада) – 69,69.
  7. Денис Васильев (Латвия) – 69,01.
  8. Лукас Бричги (Швейцария) – 64,35.
  9. Джимми Ма (США) – 61,73.
  10. Александр Селевко (Эстония) – 60,37.
  11. Стивен Гоголев (Канада) – 57,94.

Уже завтра мужчины разыграют медали соревнований по итогам произвольной программы. Её начало запланировано в ночь на воскресенье, 30 октября, старт – в 2:43 мск.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 2, Миссисауга, Канада
Мужчины. Короткая программа
29 октября 2022, суббота. 03:16 МСК
Окончено
1
Као Миюра
Япония
94.06
2
Сёма Уно
Япония
89.98
3
Маттео Риццо
Италия
81.18
Комментарии
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