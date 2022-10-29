Марк Кондратюк: когда ты катаешься и близкие рядом — это приятно и поддерживает тебя

Олимпийский чемпион в команде, действующий чемпион Европы и России Марк Кондратюк рассказал, из-за чего стал кататься более вдохновенно.

В начале сезона в группу Светланы Соколовской, где тренируется Кондратюк, перешла серебряный призёр Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова. Молодые люди находятся в романтических отношениях.

«Стал кататься более вдохновенно из-за нового человека в группе? Если это так кажется со стороны, то мне очень приятно. Конечно… Речь не только про Сашу, но и про Светлану Владимировну, и в принципе про близких людей. Когда ты катаешься и они рядом — это, безусловно, приятно и поддерживает тебя.

В трансляции показали реакцию Саши на мой прокат? Пожалуй, тоже не комментирую», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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