Марк Кондратюк: стараюсь принести удовольствие зрителю. А баллы — это уже вторично

Олимпийский чемпион в команде, действующий чемпион Европы и России Марк Кондратюк высказался о мотивации выступать на внутренних стартах и конкуренции в сборной России.
Ученик Светланы Соколовской чисто исполнил четверной лутц, каскад четверной сальхов – двойной тулуп и тройной аксель. Судьи оценили его выступление суммой 104,51 балла.
«Когда я выхожу кататься, я стараюсь не думать о конкуренции, я катаюсь в своё удовольствие и стараюсь принести это удовольствие зрителю. А баллы, которые мне ставят — это уже вторично.
Не могу говорить за всех, скажу лично про себя. У меня нет проблем с мотивацией, мне нравится кататься, мне нравится выступать, и если сейчас такие условия, то можно только поблагодарить федерацию, что эти турниры есть, на них можно выступать, какие-то новые турниры добавляются — прыжковый будет, ещё шоу-программы — это очень круто, что, несмотря на такое проблемное положение, федерация делает всё на благо спортсменов, зрителей, болельщиков», – передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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