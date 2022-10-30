Пайпер Гиллес и Поль Пуарье выиграли Skate Canada в танцах на льду

Канадский дуэт Пайпер Гиллес/Поль Пуарье стал победителем второго этапа серии Гран-при ISU в Канаде. По сумме двух программ хозяева получили от судей 215,70 балла. Второй результат показала британская пара Лила Фир/Льюис Гибсон с оценкой 209,18. На третье место благодаря успешному выступлению в произвольном танце поднялись канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага.
Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada. Миссиссога, Канада
Танцы на льду
1. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) – 215,70.
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 209,18.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 195,49.
4. Каролин Грин/Майкл Парсонс (США) – 194,19.
5. Мари-Жад Лорьо/Ромен Ле Гак (Канада) – 189,07.
6. Эмили Братти/Йен Сомервилль (США) – 179,14.
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