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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
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Япония выиграла золото на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 в спортивных парах

Япония выиграла золото на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 в спортивных парах
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В Миссисауге (Канада) на стадионе «Парамаунт Файн Фудс-центр» на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 – Skate Canada состоялась произвольная программа у спортивных пар, по итогам которых определились обладатели комплектов медалей.

Так, золото досталось паре из Японии – Рику Миуре и Риюте Кихаре с общим результатом в 212,02 баллов. Серебро у представителей США – Эмили Чена и Спенсера Акиры Хоу (186,48). Замкнула тройку сильнейших Италия, от которых выступали Сара Конти и Никколо Мачи (186,18).

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada.
Спортивные пары. Произвольная программа.

  1. Рику Миюра и Рюити Кихара (Япония) – 212.02 баллов.
  2. Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (США) – 186,48.
  3. Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) – 186,18.
  4. Брук Маккинтош и Бенджамин Мемар (Канада) – 175,49.
  5. Валентина Плазас и Максимилиано Фернандес (США) – 164,14.
  6. Елизавета Жукова и Мартин Бидар (Чехия) – 153,50.
  7. Келли Энн Лорин и Лукас Этье (Канада) – 152,09.
  8. Алиса Ефимова и Рубен Бломмар (Германия) – 51,49.
Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 2, Миссисауга, Канада
Спортивные пары. Произвольная программа
30 октября 2022, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Япония
212.02
2
США
186.48
3
Италия
186.18
Комментарии
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