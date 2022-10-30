Япония выиграла золото на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 в спортивных парах
Поделиться
В Миссисауге (Канада) на стадионе «Парамаунт Файн Фудс-центр» на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 – Skate Canada состоялась произвольная программа у спортивных пар, по итогам которых определились обладатели комплектов медалей.
Так, золото досталось паре из Японии – Рику Миуре и Риюте Кихаре с общим результатом в 212,02 баллов. Серебро у представителей США – Эмили Чена и Спенсера Акиры Хоу (186,48). Замкнула тройку сильнейших Италия, от которых выступали Сара Конти и Никколо Мачи (186,18).
Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada.
Спортивные пары. Произвольная программа.
- Рику Миюра и Рюити Кихара (Япония) – 212.02 баллов.
- Эмили Чен и Спенсер Акира Хоу (США) – 186,48.
- Сара Конти и Никколо Мачи (Италия) – 186,18.
- Брук Маккинтош и Бенджамин Мемар (Канада) – 175,49.
- Валентина Плазас и Максимилиано Фернандес (США) – 164,14.
- Елизавета Жукова и Мартин Бидар (Чехия) – 153,50.
- Келли Энн Лорин и Лукас Этье (Канада) – 152,09.
- Алиса Ефимова и Рубен Бломмар (Германия) – 51,49.
Комментарии
- 30 октября 2022
-
05:38
-
05:12
-
03:35
-
00:15
- 29 октября 2022
-
23:52
-
23:35
-
22:21
-
21:28
-
21:11
-
20:53
-
20:44
-
19:41
-
19:37
-
19:25
-
19:13
-
18:59
-
18:55
-
18:45
-
18:24
-
18:11
-
17:57
-
17:46
-
17:36
-
17:19
-
16:23
-
16:14
-
16:04
-
16:01
-
15:56
-
15:27
-
14:54
-
14:47
-
14:15
-
14:13
-
13:51
Партнерский контент