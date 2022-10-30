Япония выиграла золото на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 в спортивных парах

В Миссисауге (Канада) на стадионе «Парамаунт Файн Фудс-центр» на втором этапе Гран-при ISU-2022/2023 – Skate Canada состоялась произвольная программа у спортивных пар, по итогам которых определились обладатели комплектов медалей.

Так, золото досталось паре из Японии – Рику Миуре и Риюте Кихаре с общим результатом в 212,02 баллов. Серебро у представителей США – Эмили Чена и Спенсера Акиры Хоу (186,48). Замкнула тройку сильнейших Италия, от которых выступали Сара Конти и Никколо Мачи (186,18).

Фигурное катание. Этап Гран-при Skate Canada.

Спортивные пары. Произвольная программа.



