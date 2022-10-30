Чисто исполненная короткая программа Марка Кондратюка на 2-м этапе Гран-при России. Видео
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире, чемпион Европы и России фигурист Марк Кондратюк лидирует по итогам короткой программы на втором этапе Гран-при России, который проходит в Сочи.
Кондратюк чисто исполнил четверной лутц, тройной аксель и каскад четверной сальхов – двойной тулуп, за что получил от судей 104,51 балла.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Кондратюк и другие фигуристы представят свои произвольные программы сегодня, 30 октября, в 17:30 мск.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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