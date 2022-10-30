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Гран-при России. Этап 2: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Стало известно, под какую музыку поставлена новая произвольная программа Марка Кондратюка

Стало известно, под какую музыку поставлена новая произвольная программа Марка Кондратюка
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Стало известно, под какую музыку поставлена новая произвольная программа олимпийского чемпиона 2022 года в командном турнире, чемпиона Европы и России фигуриста Марка Кондратюка. Он выбрал композицию итальянского певца Алессандро Сафины Luna.

Кондратюк представит новую ПП на втором этапе серии Гран-при России, который проходит в Сочи. Марк лидирует по итогам короткой программы, судьи оценили его выступление в 104,51 балла.

Решающий этап соревнований мужчин в Сочи начнётся сегодня, 30 октября, в 17:30 мск.

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