«У нас всё в порядке». Худайбердиева и Базин — о конкуренции в танцах на льду в России

Танцевальный дуэт Елизавета Худайбердиева и Егор Базин высказались о том, что на этапах Гран-при России небольшое представительство танцевальных дуэтов.
Базин: Мало людей идут в танцы на льду? Нет, нет. Юниоров-то много.
Худайбердиева: В прошлом сезоне была ситуация, что у нас катается в группе пара Аня Коломенская и Артём Фролов, которые очень перспективные, очень классные ребята. Они попали на первенство России последним номером. При этом это не означает… Они очень крутые, они попали в сборную команду, но вот такой отбор идёт. Если вы говорите про развитие танцев, то юниоры, молодёжь будут развиваться дальше. Просто сезон только начался.
Базин: Подъедут, на прокатах-то много было пар. Плюс у кого-то травмы. Приходите в танцы на льду! У нас классно. Хватает ли конкуренции? Конечно, хватает! И на этом турнире. Конечно, она есть и никогда никуда не денется.
Худайбердиева: Мне кажется, что танцы на льду — один из самых интересных видов на контрольных прокатах с точки зрения… Было интересно смотреть с самого начала до самого конца. Были новые пары, были юниоры топовые, которые вышли во взрослое катание в этом году. Поэтому мне кажется, что у нас всё в порядке.
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