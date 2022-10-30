Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на этапе Гран-при в Сочи.
«Было не так много времени, чтобы всё это накатать, мы в процессе. Программу поставил три недели назад Илья Изяславич Авербух. Я думаю, что она будет постепенно дорабатываться и, самое главное, накатываться. Сегодня было под конец тяжело, буду честен. Физически не хватило.
Как музыку выбирали? Эта музыка лежала, так сказать, в закромах, на будущее. Мы знали, что она есть, она классная, её можно будет использовать когда-то. Но обстоятельства сложились так, что нужно было поставить новую программу. Мы про неё вспомнили, решили взять её.
Почему решили поменять? Это было некое коллективное решение, в том числе Светланы Владимировны, рекомендации федерации. Всё в целом так сложилось, что приняли решение попробовать что-то другое.
Что за цепочка? Её мне подарил Артур Даниелян почти два года назад. Я её ношу всегда.
Когда пришла идея поработать с Авербухом? Сразу после прокатов. Когда обстоятельства сложились так, что нужна была новая программа, решили попросить помощи у Ильи Изяславича.
Нравилась ли мне предыдущая программа? Да. Конечно, прокат тогда оставлял желать лучшего. Я решил пойти ва-банк. По тренировкам я чувствовал, что я могу это сделать, и я посчитал, что, наверное, прокаты — лучший вариант, где стоит идти на что-то рисковое: нет баллов, нет мест. Ставка не сыграла. Я веду к тому, что, если бы тот прокат был очень хорошим, может быть, было бы совсем по-другому», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 30 октября 2022
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