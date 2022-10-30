Марк Кондратюк: не хватает физической формы, пока были силы, исполнял элементы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк, ставший победителем этапа Гран-при в Сочи, признался, что ему пока не хватает физической формы. По его словам, проблемы с исполнением элементов во время произвольной программы были связаны именно с этим.
«Было ли морально сложно катать программу про потерю близкого человека? Нет, не сказал бы. Когда я катал на тренировках, мне всё нравилось. А то, что было в «Мегаспорте»… Так получилось в «Мегаспорте».
Я слышал, что в фигурном катании есть такие музыкальные композиции, которых фигуристы стараются избегать, якобы они несчастливые. Типа «Реквиема по мечте» или чего-то такого. Не знаю, мне кажется, это всё зависит от человека. Мне кажется, это довольно интересные образы, глубокие, тяжёлые, которые, наверное, под силу не всем. И когда ты катаешь такое на полную, это очень круто. Мне кажется, это просто сложнее катать, чем историю любви. Это более понятно человеку и зрителю.
Отвернулась удача во второй половине программы? Это не удача. Как я раньше сказал, просто не хватает физической формы. Пока сил было много, элементы были исполнены. Когда силы начали заканчиваться, начались ошибки. Только физика. Буду работать, чтобы к Самаре накатать», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 30 октября 2022
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