Кондратюк: определённый образ у меня уже есть, но мне нужно ещё немного времени

Российский фигурист Марк Кондратюк, ставший победителем соревнований на этапе Гран-при в Сочи, рассказал о своём выступлении и образе. По мнению Кондратюка, ему ещё требуется время для доведения образа до совершенства.
«Много было работы, но, значит, где-то не хватило, может, я недоработал, может, не хватило времени на подготовку. Не могу сказать, буду делать всё, что в моих силах.
Произвольную мы ставили ночью, и спустя 15 часов я поехал её целиком. Была ночь с субботы на воскресенье, и в воскресенье днём я катал её целиком. Но в сравнении с тем прокатом сегодня прям ехал, летел.
Определённый образ есть, но, думаю, мне нужно ещё немного времени, чтобы до конца оформить слова, и я в Самаре всё расскажу», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 30 октября 2022
-
21:44
-
20:41
-
20:31
-
20:14
-
19:13
-
19:01
-
18:54
-
18:49
-
18:47
-
18:35
-
18:32
-
18:11
-
18:02
-
17:51
-
17:34
-
17:20
-
17:17
-
17:04
-
17:00
-
16:51
-
16:37
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:06
-
16:04
-
15:56
-
15:51
-
14:47
-
14:34
-
14:28
-
14:23
-
14:05
-
13:47
-
13:43