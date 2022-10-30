Кондратюк: определённый образ у меня уже есть, но мне нужно ещё немного времени

Российский фигурист Марк Кондратюк, ставший победителем соревнований на этапе Гран-при в Сочи, рассказал о своём выступлении и образе. По мнению Кондратюка, ему ещё требуется время для доведения образа до совершенства.



«Много было работы, но, значит, где-то не хватило, может, я недоработал, может, не хватило времени на подготовку. Не могу сказать, буду делать всё, что в моих силах.



Произвольную мы ставили ночью, и спустя 15 часов я поехал её целиком. Была ночь с субботы на воскресенье, и в воскресенье днём я катал её целиком. Но в сравнении с тем прокатом сегодня прям ехал, летел.



Определённый образ есть, но, думаю, мне нужно ещё немного времени, чтобы до конца оформить слова, и я в Самаре всё расскажу», — передаёт слова Кондратюка корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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