Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Видео произвольной программы Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи

Видео произвольной программы Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи
Комментарии

На этапе Гран-при в Сочи завершились соревнования мужчин-одиночек. Победителем турнира стал олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк. В произвольной программе он набрал 104,51 балла. По сумме двух программ Кондратюк набрал 279,00 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с произвольной программой Марка Кондратюка:

Второй результат показал Алексей Ерохов. Он набрал 93,21 балла. По сумме двух программ у него 241,05 балла.

Тройку лучших замкнул Пётр Гуменник, набравший в короткой программе 74,04 балла. В сумме он набрал 236,63 балла.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Недалеко от Трусовой. Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка Недалеко от Трусовой. Статистика четверных прыжков и трикселей фигуриста Кондратюка
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022