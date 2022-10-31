Видео произвольной программы Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи

На этапе Гран-при в Сочи завершились соревнования мужчин-одиночек. Победителем турнира стал олимпийский чемпион Пекина Марк Кондратюк. В произвольной программе он набрал 104,51 балла. По сумме двух программ Кондратюк набрал 279,00 балла.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с произвольной программой Марка Кондратюка:
Второй результат показал Алексей Ерохов. Он набрал 93,21 балла. По сумме двух программ у него 241,05 балла.
Тройку лучших замкнул Пётр Гуменник, набравший в короткой программе 74,04 балла. В сумме он набрал 236,63 балла.
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