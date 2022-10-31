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Евгения Медведева приняла участие в откровенной фотосессии

Евгения Медведева приняла участие в откровенной фотосессии
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала в социальных сетях снимки с откровенной фотосессии.

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

Фото: из личного архива Евгении Медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева начала путь на телевизионном шоу «Ледниковый период» в паре с TikTok-блогером Даней Милохиным. Однако спустя несколько выпусков молодой человек решил покинуть проект.

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