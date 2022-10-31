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Марк Кондратюк опубликовал пост о победе на этапе Гран-при России в Сочи, упомянув Трусову

Марк Кондратюк опубликовал пост о победе на этапе Гран-при России в Сочи, упомянув Трусову
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире, чемпион Европы и России в одиночном фигурном катании Марк Кондратюк оставил послание после победы на втором этапе серии Гран-при России, который прошёл в Сочи.

«Спасибо большое тренерскому штабу, а особенно Светлане Владимировне (Соколовской) за поддержку, труд и веру!

Благодарю зрителей за то, что продолжаете болеть и переживать! Искренне хочу поздравить Александру Трусову (третье место) и Софью Самоделкину (второе место). Сезон открыли, всё будет хорошо», — написал Кондратюк в своих социальных сетях.

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