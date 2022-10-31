Марк Кондратюк опубликовал пост о победе на этапе Гран-при России в Сочи, упомянув Трусову

Олимпийский чемпион 2022 года в командном турнире, чемпион Европы и России в одиночном фигурном катании Марк Кондратюк оставил послание после победы на втором этапе серии Гран-при России, который прошёл в Сочи.
«Спасибо большое тренерскому штабу, а особенно Светлане Владимировне (Соколовской) за поддержку, труд и веру!
Благодарю зрителей за то, что продолжаете болеть и переживать! Искренне хочу поздравить Александру Трусову (третье место) и Софью Самоделкину (второе место). Сезон открыли, всё будет хорошо», — написал Кондратюк в своих социальных сетях.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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