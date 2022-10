Трусова чуть не вылетела из тройки на Гран-при! Тутберидзе не выдержала и отвернулась

Фаворитом второго этапа российской серии Гран-при единогласно считалась Александра Трусова. Поверить в победу Саши в Сочи было проще, даже с учётом внезапного перехода от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской и обострившейся старой травмы.

Тем не менее Русская ракета собственноручно лишила себя шансов на золото, больно упав с единственного четверного в произвольной программе. Разочарование фигуристки было велико, впрочем, как и у её тренера… Правда, бывшего… Тутберидзе не выдержала накала страстей и отвернулась, чтобы не видеть неудачного проката Трусовой.

Поднять настроение Этери Георгиевне смогла её юная подопечная Аделия Петросян. Именно она с большим отрывом обыграла Сашу, при этом допустив два падения. Невероятно!

Самоделкина поразила фирменным элементом Щербаковой

Жаркое противостояние девушек-квадисток ждало зрителей в ледовом дворце «Айсберг» в Сочи. Одна из них, Софья Самоделкина, очень хотела побороться за золотую медаль, но из-за череды ошибок в короткой программе была в роли догоняющей. Ученица Светланы Соколовской в первый день соревнований заявила сложнейший контент среди женщин-одиночниц в истории — тройной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера. Далеко не всё получилось у фигуристки, из-за чего она опустилась на пятое место в турнирной таблице.

Своим результатом Софа была явно недовольна: расстроенная спортсменка едва сдерживала слёзы в «кисс энд край», а затем отказалась общаться с журналистами в миксте. Очевидно, ей нужно было обдумать и пережить случившееся, чтобы впоследствии выйти на произвольную программу с другим настроем.

И действительно, фигуристка, желая поправить ситуацию во второй день Гран-при России, решила снизить нагрузку и заявила лишь один четверной прыжок из всего многообразия исполняемых ею элементов — сальхов. С ним Самоделкина справилась великолепно — высокий пролётный, словно по учебнику. Не стала рисковать фигуристка с тройным акселем и сделала на оборот меньше, зато порадовала каскадом во второй половине, который не получился в короткой программе: тройной лутц — тройной риттбергер, считающийся визитной карточкой олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.

Спортсменка сделала ставку на чистоту проката и не прогадала. Эффектная постановка под композицию Ave Maria заиграла новыми красками. От этого выступления точно шли мурашки у всех болельщиков на трибунах. Судьи также не остались равнодушными и щедро оценили прокат Самоделкиной — 155,07 балла, всего — 218,73.

Говорящая программа Трусовой была испорчена падением

Одногруппница Софы, Александра Трусова, тоже оказалась в непростом положении перед финальным днём соревнований. Первое официальное выступление спортсменки в качестве ученицы Светланы Соколовской не было безошибочным. Несмотря на то что Русская ракета продемонстрировала очень интересную короткую программу под песню Ainsi bas la vida от Indila, оценить её по достоинству не удалось из-за досадной ошибки Саши на каскаде.

«Сомневаюсь, что за три недели может что-то зажить», — сказала после прокатов Трусова в ответ на вопрос журналистов о физическом состоянии. После этого стало понятно, что новоявленная спортсменка ЦСКА всё ещё переживает последствия травмы, а потому за неё становилось слегка тревожно. В произвольной программе Саша должна была отыграть около восьми баллов отставания от юной ученицы Этери Тутберидзе Аделии Петросян.

Тем не менее на шестиминутной разминке Королева квадов наглядно продемонстрировала, что не сдастся просто так. Фигуристка легко приземлила каскад из четверного лутца и тройного тулупа, хотя в предстартовой заявке у неё стоял сольный квад. Увы, в соревновательном прокате удача отвернулась от Трусовой, и та упала.

Все свои душевные силы Саша вложила в премьеру эпичной постановки под микс песен J2 — I Believe I Can Fly и Enryoki — When You Are High. Хореограф Никита Михайлов создал для фигуристки мощное произведение, отражающее её бойцовский характер. Несмотря на то что некоторые находки специалиста ещё смотрятся сыро из-за неоптимальной формы спортсменки, ощущение полёта не покидало публику до конца. Это показали и итоговые оценки Трусовой: 138,35 балла — за произвольную программу, в сумме — 208,55.

К сожалению, этот результат означал лишь одно: Саше не подняться выше третьего места. Грустно стало даже бывшей наставнице Трусовой Этери Тутберидзе, которая отвернулась от катка ещё во время выступления фигуристки.

Петросян дважды упала, но всё равно победила с большим отрывом

Аделия Петросян завершала прокаты одиночниц, так как в короткой программе заняла уверенную лидирующую позицию благодаря неожиданному сюрпризу — тройному акселю, который спортсменка исполнила с такой лёгкостью, будто делала это всю жизнь. Правда, видимо, на элемент ультра-си ушло слишком много сил, что не позволило фигуристке в полной мере раскрыть свой артистический потенциал. Татьяна Тарасова сделала подопечной Этери Тутберидзе жёсткое замечание:

«Аделия каталась хорошо, но пока эмоций никаких не вызвала», — приводит слова тренера ТАСС.

Ещё летом Аделия встречалась с Татьяной Анатольевной в «Хрустальном», когда легендарная наставница приехала навестить группу Этери Тутберидзе. Специалисты оценивали форму юных спортсменов, и тогда Петросян тоже столкнулась с критикой от тренеров.

В этот раз фигуристка, похоже, поставила перед собой задачу впечатлить всех своим умением превратить обычный прокат в театральную постановку на льду. Но получилось это у неё далеко не сразу, поскольку первые два квада — тулуп и риттбергер — она сорвала. Зато Аделия компенсировала это сложнейшей секвенцией с четверным тулупом и двойным акселем. Затем всё пошло как по маслу: концовка программы была безупречна. Хотя Этери Тутберидзе была другого мнения, вновь тренер раскритиковала недостаток артистизма у ученицы:

«Риттбергер потеряла. Опять торопишься во время тулупа. Хочется больше настроения», — вздохнула Этери Георгиевна в эфире Первого канала.

Однако, несмотря на недочёты, не было сомнений, кто станет чемпионкой. Петросян набрала феноменальные 160,39 балла и с результатом в 239,31 балла стала победительницей второго этапа Гран-при в Сочи.