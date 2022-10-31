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Светлана Соколовская: только спортсмены делают нас счастливыми и успешными

Светлана Соколовская: только спортсмены делают нас счастливыми и успешными
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Тренер по фигурному катанию Светлана Соколовская в своих социальных сетях подвела итоги второго этапа Гран-при России в Сочи, поблагодарив своих подопечных и болельщиков.

«Сегодня вот так. Только спортсмены делают нас счастливыми и успешными. Всё непросто, но мы вместе и мы живём. Спасибо каждому болельщику. Вы наша сила!» — написала Светлана Соколовская.

На втором этапе Гран-при России подопечные Светланы Соколовской порадовали тренера медалями: Марк Кондратюк завоевал золото, Софья Самоделкина — серебро, Александра Трусова — бронзу.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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