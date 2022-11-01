Синицина и Кацалапов рассказали, чем больше всего любят заниматься в одиночестве

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопрос, чем больше всего любят заниматься в одиночестве.

«Отдыхать. Очень люблю проводить время в одиночестве, отдыхать от суеты и думать о чём-то важном. Могу одна сходить в кино, а могу поваляться дома и почитать, посмотреть сериал», — приводит слова Синициной издание Hello! Russia.

«Люблю поиграть в доту. Игры помогают эмоционально разрядиться», — добавил Кацалапов.

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