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Синицина и Кацалапов рассказали, чем больше всего любят заниматься в одиночестве

Синицина и Кацалапов рассказали, чем больше всего любят заниматься в одиночестве
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Олимпийские чемпионы по фигурному катанию россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов ответили на вопрос, чем больше всего любят заниматься в одиночестве.

«Отдыхать. Очень люблю проводить время в одиночестве, отдыхать от суеты и думать о чём-то важном. Могу одна сходить в кино, а могу поваляться дома и почитать, посмотреть сериал», — приводит слова Синициной издание Hello! Russia.

«Люблю поиграть в доту. Игры помогают эмоционально разрядиться», — добавил Кацалапов.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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