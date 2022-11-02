Татьяна Тарасова показала фото с Алексеем Ягудиным и Татьяной Тотьмяниной
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала фотографию с олимпийским чемпионом 2002 года в мужском одиночном катании Алексеем Ягудиным и его женой, чемпионкой Олимпийских игр 2006 года в парном катании Татьяной Тотьмяниной. Тарасова поздравила Тотьмянину с днём рождения. Сегодня, 2 ноября, ей исполнился 41 год.
«Таня, с днём рождения! Здоровья и счастья! Люблю!» — подписала снимок Тарасова.
Фото: из личного архива татьяны тарасовой
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