Федерация фигурного катания России разрешила Аннабель Морозов выступать за США — источник

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не стала препятствовать переходу российской фигуристки Аннабель Морозов в сборную США и открепила её от спортивной принадлежности к России, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на собственный источник.

Напомним, ранее стало известно, что Морозов рассталась со своим партнёром из России Игорем Ерёменко и уже проводит тренировки с американцем Джеффри Ченом.

Изначально Морозов вместе с Ерёменко планировала переход в национальную команду Франции. Важно отметить, что Аннабель в вопросе смены сборной довольно мобильна, так как имеет и французское, и американское гражданство. Девушка родилась в США, её мама – француженка Каролин Дуарен, отец Николай Морозов родился в Москве.