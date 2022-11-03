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Идель-2022. Юниоры: День 2
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13:15 Мск
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Алёшин: Мишин — это такой человек, который располагает к себе

Алёшин: Мишин — это такой человек, который располагает к себе
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Бывший российский фигурист Кирилл Алёшин, который работает тренером в группе заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, поделился мнением о специалисте.

«Было волнительно. Алексей Николаевич – это такой человек, который располагает к себе. Но всё равно было волнительно, всё-таки открытие себя с новой стороны. Сейчас уже работаю более-менее спокойно, пытаюсь какие-то свои вещи потихоньку продвигать», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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