Алёшин: Мишин — это такой человек, который располагает к себе

Бывший российский фигурист Кирилл Алёшин, который работает тренером в группе заслуженного тренера СССР Алексея Мишина, поделился мнением о специалисте.

«Было волнительно. Алексей Николаевич – это такой человек, который располагает к себе. Но всё равно было волнительно, всё-таки открытие себя с новой стороны. Сейчас уже работаю более-менее спокойно, пытаюсь какие-то свои вещи потихоньку продвигать», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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