Журанков: Трусова по своей сути спортсменка, ей интересно соревноваться и побеждать

Комментатор Андрей Журанков высказался о физических данных, форме и характере российской фигуристки Александры Трусовой.

«Плюсы, которые говорят за то, чтобы она каталась: прекрасная база, техническое оснащение, которое было заложено – это первое. Второе – это, конечно, её физический талант», — сказал Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».



«Её желание сейчас», – добавила Екатерина Боброва.



«И это самое главное, я поставил желание на третье место, но на самом деле это нулевое. В межсезонье она себя в танцах, в лёгкой атлетике попробовала. Я в этом видел, как и многие, проявление её характера. Она по своей сути спортсменка, ей интересно соревноваться и побеждать, ей важно выигрывать, у неё большие амбиции. И внутренняя спортивная мотивация толкает её кататься дальше. Это большой плюс, который позволяет её болельщикам надеяться на многое», – сказал Андрей Журанков.

Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.