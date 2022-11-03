Ученица Плющенко с тройным акселем захватила лидерство на юниорском Гран-при России

На третьем этапе юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию в Казани девушки завершили выступление в короткой программе. Лучший результат показала москвичка Софья Титова из академии «Ангелы Плющенко», получившая за свой прокат 74,37 балла. Второй стала Дарья Садкова из Республики Марий Эл – 70,47. Третье место заняла петербургская фигуристка Надежда Понтелеенко с суммой 66,94.

Отметим, что Титова чисто исполнила каскад тройной аксель – тройной тулуп, став единственной, кто включил в программу элемент ультра-си.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при России. 3-й этап. Казань

Девушки. Короткая программа

1. Софья Титова (Москва, «Ангелы Плющенко») – 74,37.

2. Дарья Садкова (Республика Марий Эл) – 70,47.

3. Надежда Понтелеенко (Санкт-Петербург, «Звёздный лёд») – 66,94.

4. Елизавета Куликова (Москва, ЦСКА) – 66,55.

5. Риана Кадырова (Республика Татарстан) – 64,75.

6. Елизавета Лабутина (Свердловская область) – 64,56.

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