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Идель-2022. Юниоры: День 3
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12:45 Мск
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13-летняя ученица Плющенко Софья Титова выиграла третий этап юниорского Гран-при России

13-летняя ученица Плющенко Софья Титова выиграла третий этап юниорского Гран-при России
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13-летняя российская фигуристка Софья Титова, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержала победу на третьем этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Казани.

В произвольной программе Титова заработала 132,80 балла; общая сумма по итогам двух прокатов составила 207,17 балла.

Второе место заняла Елизавета Куликова, третьей стала Дарья Садкова.

Гран-при России. Юниоры. Второй этап. Девушки (топ-3)
1. Софья Титова – 207,17.
2. Елизавета Куликова – 198,84.
3. Дарья Садкова – 194,57.

Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 3, Казань
Девушки. Произвольная программа
04 ноября 2022, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Софья Титова
Москва
207.17
2
Елизавета Куликова
Москва
198.84
3
Дарья Садкова
Республика Марий Эл
194.57

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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