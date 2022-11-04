13-летняя ученица Плющенко Софья Титова выиграла третий этап юниорского Гран-при России

13-летняя российская фигуристка Софья Титова, занимающаяся в академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, одержала победу на третьем этапе юниорского Гран-при России. Турнир проходит в Казани.
В произвольной программе Титова заработала 132,80 балла; общая сумма по итогам двух прокатов составила 207,17 балла.
Второе место заняла Елизавета Куликова, третьей стала Дарья Садкова.
Гран-при России. Юниоры. Второй этап. Девушки (топ-3)
1. Софья Титова – 207,17.
2. Елизавета Куликова – 198,84.
3. Дарья Садкова – 194,57.
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