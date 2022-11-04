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Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU во Франции

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли ритм-танец на этапе Гран-при ISU во Франции
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На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования в ритм-танце. Первое место занял итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. Чуть более одного балла уступили им канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Третью строчку занимают представители Франции — Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 83,52.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 82,38.
3. Евгения Лопарева/Жоффре Бриссо (Франция) – 73,17.
4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 70,76.
5. Ева Пейт/Логан Бай (США) – 69,46.
6. Мария Казакова/Геогрий Ревия (Грузия) – 68,84.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 3, Анже, Франция
Танцы на льду. Ритм-танец
04 ноября 2022, пятница. 17:00 МСК
Окончено
1
Италия
83.52
2
Канада
82.38
3
Франция
73.17
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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