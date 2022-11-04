Трусова и Кондратюк заявили, что их не смущают вопросы об отношениях

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова в своём влоге из Сочи для Первого канала выяснила у Александры Трусовой и Марка Кондратюка, смущают ли их вопросы о личной жизни и отношениях.

«Меня лично не смущает. Для меня всё нормально», — ответил Кондратюк.

«Меня нет», — сказала Трусова.

Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр — 2022. Кондратюк стал открытием сезона-2022/2023, завоевав золото чемпионатов России и Европы. На Играх в Пекине Марк помог сборной России выиграть командный турнир.

Об отношениях фигуристов стало известно весной 2022 года, когда они проводили отпуск в одной компании и выкладывали совместные фотографии. В начале нового сезона Трусова перешла в группу Светланы Соколовской, под руководством которой тренируется Кондратюк.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.