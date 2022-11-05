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Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой

Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья Татьяны Тарасовой
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Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о состоянии здоровья заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, которая не смогла принять участие в съёмках восьмого выпуска телепроекта. Её заменила Елена Чайковская.

«К сожалению, Татьяна Анатольевна снова себя не очень хорошо почувствовала. Вчера была сложная съёмка, после неё она сказала, что немного тяжеловато.

Сложно, потому что здесь много эмоций, много всего происходит. Но ничего страшного, экстраординарного там нет. Мы благодарны Елене Анатольевне Чайковской за то, что она нас поддержала.

И всегда ждём и надеемся на Татьяну Анатольевну», – приводит слова Авербуха Sports.ru.

Тарасова уже пропускала съёмки первых двух выпусков нового сезона «Ледникового периода» из-за плохого самочувствия. Тогда она задержалась в больнице всего на день.

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