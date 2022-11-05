Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в танцах на льду

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования в танцах на льду. Первое место занял итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Бронзовыми призёрами стали представители Франции — Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо.



Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция

Танцы на льду



1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,95.

2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 201,93.

3. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) – 187,15

4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,76.

5. Эва Пейт/Логан Бай (США) – 174,03.

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 173,05.