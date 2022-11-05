Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 3: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в танцах на льду

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли этап Гран-при ISU в танцах на льду
Комментарии

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования в танцах на льду. Первое место занял итальянский дуэт Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись канадцы Лоранс Фурнье Бодри и Николай Сёренсен. Бронзовыми призёрами стали представители Франции — Евгения Лопарёва и Жоффре Бриссо.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция
Танцы на льду

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 207,95.
2. Лоранс Фурнье Бодри/Николай Сёренсен (Канада) – 201,93.
3. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франция) – 187,15
4. Лоисья Демужо/Тео Ле Мерсье (Франция) – 179,76.
5. Эва Пейт/Логан Бай (США) – 174,03.
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 173,05.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 3, Анже, Франция
Танцы на льду. Произвольный танец
05 ноября 2022, суббота. 17:10 МСК
Окончено
1
Италия
207.95
2
Канада
201.93
3
Франция
187.15
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022