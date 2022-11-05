Фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования мужчин. Произвольную программу выиграл представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, что помогло ему подняться с третьего места после короткой программы на первое итоговое.

Призёрами стали японские фигуристы Сота Ямамото и Кадзуки Томоно.

Отметим также, что вторым в произвольной программе стал кореец Ли Си Хён, занимавший только седьмое место после первого дня соревнований.

Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция

Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 268,98.

2. Сота Ямамото (Япония) – 257,90.

3. Кадзуки Томоно (Япония) – 248,77.

4. Ли Си Хён (Южная Корея) – 242,62.

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 233,40.

6. Люк Экономид (Франция) – 229,64.

7. Лукас Бричги (Швейцария) – 222,86.

8. Иван Шмуратко (Украина) – 220,08.