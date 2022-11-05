Фигурист Адам Сяо Хим Фа выиграл этап Гран-при ISU во Франции

На третьем этапе Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершились соревнования мужчин. Произвольную программу выиграл представитель Франции Адам Сяо Хим Фа, что помогло ему подняться с третьего места после короткой программы на первое итоговое.
Призёрами стали японские фигуристы Сота Ямамото и Кадзуки Томоно.
Отметим также, что вторым в произвольной программе стал кореец Ли Си Хён, занимавший только седьмое место после первого дня соревнований.
Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция
Мужчины
1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 268,98.
2. Сота Ямамото (Япония) – 257,90.
3. Кадзуки Томоно (Япония) – 248,77.
4. Ли Си Хён (Южная Корея) – 242,62.
5. Ника Эгадзе (Грузия) – 233,40.
6. Люк Экономид (Франция) – 229,64.
7. Лукас Бричги (Швейцария) – 222,86.
8. Иван Шмуратко (Украина) – 220,08.
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