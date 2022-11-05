Канадские фигуристы Стеллато-Дудек и Дешам выиграли этап Гран-при ISU в парном катании

Третий этап Гран-при ISU по фигурному катанию во французском Анже завершился соревнованиями спортивных пар. Лучший результат показали представители Канады Динна Стеллато-Дудек и Максим Дешам.

Вторыми в произвольной программе стали немцы Анника Хокке и Роберт Кункель, стартовавшие с пятой позиции. До итогового серебра им не хватило 0,12 балла. Второе место сохранили за собой французы Камий и Павел Ковалёв.



Фигурное катание. Гран-при ISU. 3-й этап. Анже, Франция

Спортивные пары. Короткая программа



1. Динна Стеллато-Дудек/Максим Дешам (Канада) – 185,84.

2. Камий Ковалёв/Павел Ковалёв (Франция) – 179,85.

3. Анника Хокке/Роберт Кункель (Германия) – 179,73.

4. Ребекка Гиларди/Филиппо Амброзини (Италия) – 174,72.

5. Карина Сафина/Лука Берулава (Грузия) – 162,44.

6. Мария Мохова/Иван Мохов (США) – 162,16.