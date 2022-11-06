Кадырова и Колесов прокомментировали выступление на этапе Гран-при в Казани

Российские фигуристы Ясмина Кадырова и Валерий Колесов прокомментировали собственное выступление на этапе Гран-при в Казани. Там они заняли второе место, уступив лишь Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.



Кадырова: Впечатления очень положительные, отрицательных нет. Публика очень поддерживает, потому что я сама из Казани. Стены дают силы.

Колесов: На каждой трибуне катка у Яси сидят родственники, полная акустика аплодисментов получается.

Кадырова: Да, большинство родственников сейчас на трибунах. Я думаю, трибуны всем силы придавали. Всех любят, всех поддерживают. Но каждое соревнование одинаковое — это больше соревнование внутри тебя происходит, неважно, кто из соперников присутствует. Мы довольны собой, потому что мы преодолели себя и почувствовали уверенность.

Вдохновляет ли нас то, что мы приблизились к вице-чемпионам Олимпийских игр? Конечно! Это подстёгивает, хочется работать ещё больше, усерднее, чтобы результаты были выше.

Колесов: Сложно устоять, чтобы не следить за конкурентами.

Кадырова: Но Женя с Вовой (Тарасова и Морозов. — Прим. «Чемпионата» — те ребята, катание которых завораживает, и ты смотришь на них не как соперник, а как спортсмен, мечтающий кататься похоже — так же уверенно, с таким же мастерством.

Колесов: Женя с Вовой катаются десять лет, а мы только полгода. На них смотришь и понимаешь, что это та пара, на которую нужно равняться. Помню, как смотрел на них, когда они выигрывали свой первый чемпионат Европы, соревнуясь с самыми сильными парами, а теперь мы тоже с ними конкурируем.

Кадырова: Определённого ориентира у спортсменов нет. Ты берёшь от каждого всё лучшее. Всё равно воспитывается индивидуальность.