Валиева вновь откатает программу о скандале на Олимпиаде. И снова разгромит соперниц? LIVE

Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции этапа Гран-при в Казани! Сегодня в произвольной программе за медали поборются такие яркие фигуристы, как Камила Валиева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Елизавета Пасечник/Максим Некрасов. Соревнования стартуют в 13:00 с прокатов танцевальных дуэтов. Следом на лёд выйдут женщины (14:30) и спортивные пары (16:30), а завершат первый соревновательный день мужчины (17:25).
Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!
Почитать, как прошёл первый день взрослого этапа Гран-при России в Казани, можно в нашем материале.
- 5 ноября 2022
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