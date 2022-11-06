Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Фигурное катание, этап Гран-при России в Казани, произвольные программы Валиевой, Алиева — онлайн-трансляция 6 ноября

Валиева вновь откатает программу о скандале на Олимпиаде. И снова разгромит соперниц? LIVE
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
,
Камила Валиева
Комментарии
Следим за произвольными программами на этапе Гран-при России в Казани.
Расписание серии Гран-при России по фигурному катанию

Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции этапа Гран-при в Казани! Сегодня в произвольной программе за медали поборются такие яркие фигуристы, как Камила Валиева, Вероника Яметова, Ксения Синицына, Дмитрий Алиев, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный, Елизавета Шанаева/Павел Дрозд и Елизавета Пасечник/Максим Некрасов. Соревнования стартуют в 13:00 с прокатов танцевальных дуэтов. Следом на лёд выйдут женщины (14:30) и спортивные пары (16:30), а завершат первый соревновательный день мужчины (17:25).

Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Ещё один звёздный час Валиевой. Что нужно знать о Гран-при в Казани? Ещё один звёздный час Валиевой. Что нужно знать о Гран-при в Казани?
Live Яна Левхина

Почитать, как прошёл первый день взрослого этапа Гран-при России в Казани, можно в нашем материале.

Валиева рвётся ко второму золоту. А чемпион Европы неожиданно уступил молодому фигуристу Валиева рвётся ко второму золоту. А чемпион Европы неожиданно уступил молодому фигуристу
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022