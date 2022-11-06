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Гран-при России. Этап 3: Мужчины, произвольная программа
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
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Алиев выиграл соревнования среди мужчин на этапе Гран-при в Казани

Алиев выиграл соревнования среди мужчин на этапе Гран-при в Казани
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В Казани завершились мужские соревнования на этапе Гран-при по фигурному катанию. Победителем турнира среди мужчин-одиночников стал Дмитрий Алиев из Санкт-Петербурга. Он набрал 280,95 балла. После короткой программы Алиев занимал второе место, но смог подняться на первое по итогам произвольной.

Вторым стал Андрей Мозалёв из Санкт-Петербурга. Его итоговый результат составил 272,71 балла. Мозалёв лидировал после короткой программы, но упустил первое место. Тройку лучших замкнул представитель Московской области Иван Попов. Он по сумме двух программ набрал 243,28 балла.

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Фигурное катание. Гран-при России. Казань. Мужчины

  1. Дмитрий Алиев — 280,95
  2. Андрей Мозалёв — 272,71
  3. Иван Попов — 243,28.
Фигурное катание. Гран-при России-2022/23. Этап 3, Казань
Мужчины. Произвольная программа
06 ноября 2022, воскресенье. 17:25 МСК
Окончено
1
Дмитрий Алиев
Санкт-Петербург - Коми
280.95
2
Андрей Мозалёв
Санкт-Петербург
272.71
3
Иван Попов
Московская область
243.28
Комментарии
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