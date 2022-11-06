Мозалёв оценил своё выступление, которое принесло ему серебро на Гран-при в Казани

Российский теннисист Андрей Мозалёв прокомментировал собственное выступление на этапе Гран-при в Казани. Там Мозалёв занял второе место, уступив лишь Дмитрию Алиеву.
«Выступление оценю не очень, всё-таки на минус сделал три элемента из семи. Буду работать дальше.
Второе место — это неудача, конечно же. Как катается Дима (Алиев), я не видел. Я услышал, сколько баллов, но мне, честно говоря, было всё равно. Выступление не видел, стоял спиной, смотрел в бортик.
Лидерство после короткой? Я об этом не думал, я старался думать о прокате в первую очередь. Насчёт физики скажу, что я, может, не до конца подготовился, была небольшая травма колена. Кто подписан на мои соцсети, видел на видео с ОФП, что у меня было колено в тейпе. После мемориала Панина я неделю дома сидел, так что неделя у меня реально выпала. Это могло повлиять на прокат, но это уже отговорки.
Почему не получился первый элемент? Начало программы — это самый напряжённый момент. После, получилось — не получилось, уже свобода появляется. В конце подвела физика немножко.
Талисман — лиса? Меня сравнили с «Маленьким принцем», у которого была лиса, поэтому сделали мне талисман лису. Похож ли я на «Маленького принца»? Чем-то да», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 6 ноября 2022
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