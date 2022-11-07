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Александра Трусова выложила свежее фото с Марком Кондратюком

Александра Трусова выложила свежее фото с Марком Кондратюком
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном катании россиянка Александра Трусова опубликовала новый пост в своём телеграм-канале. На снимке, сделанном в рамках шоу в Санкт-Петербурге, Трусова стоит рядом с олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Марком Кондратюком.

Фото: из телеграм-канала александры трусовой

Об отношениях Трусовой и Кондратюка стало известно вскоре после Олимпиады-2022 в Пекине. Сперва они не афишировали, что встречаются, однако затем признались.

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