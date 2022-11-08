Алексей Мишин назвал участников своей команды на чемпионате России по прыжкам

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин назвал имена участников своей команды, которая выступит на чемпионате России по прыжкам.



«Все четыре участника моей команды определены. Это Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Елизавета Туктамышева», – приводит слова Мишина телеграм-канал Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.



Соревнования пройдут 4 декабря в Петербурге на льду ДС «Юбилейный». В них примут участие команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Чемпионат России по прыжкам – это единственный в своём роде прыжковый турнир, на котором выступят сильнейшие спортсмены страны в одиночном и парном катании. Фигуристы будут соревноваться как в командном, так и в личном первенстве.

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