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Алексей Мишин назвал участников своей команды на чемпионате России по прыжкам

Алексей Мишин назвал участников своей команды на чемпионате России по прыжкам
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Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин назвал имена участников своей команды, которая выступит на чемпионате России по прыжкам.

«Все четыре участника моей команды определены. Это Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин и Елизавета Туктамышева», – приводит слова Мишина телеграм-канал Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

Соревнования пройдут 4 декабря в Петербурге на льду ДС «Юбилейный». В них примут участие команды Алексея Мишина, Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Чемпионат России по прыжкам – это единственный в своём роде прыжковый турнир, на котором выступят сильнейшие спортсмены страны в одиночном и парном катании. Фигуристы будут соревноваться как в командном, так и в личном первенстве.

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