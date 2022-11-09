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Гран-при по фигурному катанию, сезон-2022/2023: расписание 4-го этапа, список участников

Гран-при по фигурному катанию, сезон-2022/2023: расписание 4-го этапа, список участников
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Со 11 по 13 ноября в Шеффилде (Великобритания) состоится четвёртый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Предлагаем вашему вниманию расписание четвёртого этапа и список участников.

11 ноября, пятница

21:00 мск. Пары, короткая программа
22:25. Мужчины, короткая программа

12 ноября, суббота

16:45. Танцы на льду, ритм-танец
18:20. Женщины, короткая программа
21:30. Пары, произвольная программа
23:05. Мужчины, произвольная программа

13 ноября, воскресенье

14:15. Женщины, произвольная программа
16:25. Танцы на льду, произвольный танец
22:00. Показательные выступления

Мужчины: Морис Квителашвили (Грузия), Даниэль Грассль (Италия), Шун Сато, Коширо Шимада, Тацуя Цубои (все – Япония), Денис Васильев (Латвия), Джимми Ма, Томоки Хиваташи (оба – США), Роман Садовский, Кори Цирцелли (оба – Канада), Эдвард Эпплбай, Грэм Ньюберри (оба – Великобритания).

Женщины: Брэди Теннелл, Изабо Левито, Габриэлла Иццо (все – США), Ю Ен (Южная Корея), Маи Михара (Япония), Алексия Паганини (Швейцария), Екатерина Куракова (Польша), Николь Шотт (Италия), Анастасия Губанова (Грузия), Габриэль Дэйлман (Канада), Наташа Маккей (Великобритания), Юлия Саутер (Румыния).

Спортивные пары: Алекса Книрим – Брендон Фрэйзер, Кэти Макбет – Нэтан Бартоломэй (все – США), Анастасия Метелкина – Даниил Паркман (Грузия), Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия), Сара Конти – Никколо Мачии, Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (все – Италия), Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания).

Танцевальные дуэты: Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Уна Браун – Гэйдж Браун, Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Алисия Фаббри – Пол Айер, Марджори Лажуа – Захари Лага, Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (все – Канада), Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина).

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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