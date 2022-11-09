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Московские звезды. Юниоры: День 2
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Самсонов рассказал, что на восстановление его мотивируют примеры Кондратюка и Загитовой

Самсонов рассказал, что на восстановление его мотивируют примеры Кондратюка и Загитовой
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Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов рассказал, что пример олимпийских чемпионов Марка Кондратюка и Алины Загитовой помогает ему верить в восстановление после болезни Осгуда–Шляттера.

Кондратюк и Загитова также сталкивались с этим заболеванием, из-за которого Самсонов пропустил почти два сезона.

«Мы с Марком общались по поводу этой темы. Я спрашивал, как у него это происходило. Когда у меня начала болеть левая нога, я сразу спросил, а по поводу правой уже на своём опыте понимал, что да как. На эту тему мы разговаривали, он меня поддержал. Но даже сейчас я понимаю, что если Марк смог перешагнуть через эту болезнь и выступать на таком уровне, то даже с операциями можно вернуться в большой спорт. Пример Марка мотивирует.

Когда у Алины Загитовой был Шляттер, я видел это всё вживую — как она мучилась в тренажёрном зале, тоже не могла многое делать. Для меня это тоже мотивация — я не хочу сдаваться и быть слабым человеком, я хочу показать, что я люблю фигурное катание и ради этого вида спорта я готов пройти через такие сложные проблемы, чтобы вернуться», — приводит слова Самсонова Sport24.

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