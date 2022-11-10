«Шоу и цирк один». Боброва пошутила об участии танцоров в прыжковом турнире

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили возможное участие танцоров на льду на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге в декабре. Между ними состоялся такой диалог.

Журанков. А что будут делать танцоры на прыжковом турнире?

Боброва. Их не будет. Но у нас есть хорео-подпрыжки с помощью партнёров — может, здесь будет соревнование (смеётся)?

Журанков. Вы же умеете прыгать.

Боброва. Акселя если только.

Журанков. И двойные тулупчики.

Боброва. Но это смешно будет — шоу и цирк один, зачем это делать?

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