«У меня возник вопрос». Елена Вайцеховская — о ситуации вокруг допинг-дела Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка 1976 года по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала ситуацию вокруг допинг-дела олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Ранее на этой неделе президент ВАДА Витольд Банька объявил о передаче дела Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, на Олимпиаде-2022 стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в декабре 2021 года, дала положительный результат.

«У меня возникает вопрос, который вообще не имеет отношения к фигуристке. Если допинг-кейс будет признан состоявшимся, что, как понимаю, совершенно не исключено, учитывая, что на стороне истца у нас ВАДА, МОК и Международный союз конькобежцев, титула олимпийского чемпиона лишатся шесть человек, включая Камилу.

Это публичное и в высшей степени скандальное унижение — гораздо более серьёзная штука, нежели уже выплаченные премии и выданные за олимпийскую победу награды и бонусы. Потому что речь не о шести отдельно взятых людях, а о команде России. О стране, которую на главном по мировым меркам спортивном событии четырёхлетия тупо подставили своей халатностью совершенно конкретные люди. Сделали из неё посмешище. Причём во всех вариантах подставили. Если выездного контроля не было. Если он был, но решили, что пронесёт. Если надавили и попросили. Если, если, если… Но как раз от этой темы внимание сейчас всеми силами уводится. А педалируется тема этических кодексов, защищённого лица, гениального ребёнка с уязвимой нервной организацией и так далее», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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