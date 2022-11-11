Алина Загитова ответила, конкурентка ли ей Щербакова на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, является ли для неё конкуренткой чемпионка Олимпиады-2022 в том же виде Анна Щербакова. Загитова и Щербакова являются ведущими телепроекта «Ледниковый период»; также шоу ведёт олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
«Как в роли телеведущей? Замечательно, кайфую, получаю новый опыт.
Щербакова – конкурентка? Нет, мы участвуем вместе, я ей где-то что-то подсказываю со своего опыта, всё-таки два сезона уже позади. У нас получается, что мы только начало и конец записываем все вместе. Сложно только человеку, который говорит нам в ухо», — сказала Загитова в программе «Доброе утро» на Первом канале.
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