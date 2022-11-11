Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова ответила, конкурентка ли ей Щербакова на «Ледниковом периоде»

Алина Загитова ответила, конкурентка ли ей Щербакова на «Ледниковом периоде»
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, является ли для неё конкуренткой чемпионка Олимпиады-2022 в том же виде Анна Щербакова. Загитова и Щербакова являются ведущими телепроекта «Ледниковый период»; также шоу ведёт олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.

«Как в роли телеведущей? Замечательно, кайфую, получаю новый опыт.

Щербакова – конкурентка? Нет, мы участвуем вместе, я ей где-то что-то подсказываю со своего опыта, всё-таки два сезона уже позади. У нас получается, что мы только начало и конец записываем все вместе. Сложно только человеку, который говорит нам в ухо», — сказала Загитова в программе «Доброе утро» на Первом канале.

Миллионы Медведевой, Загитовой, Щербаковой. Рейтинг самых популярных фигуристок в соцсетях Миллионы Медведевой, Загитовой, Щербаковой. Рейтинг самых популярных фигуристок в соцсетях

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022