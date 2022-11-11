Книрим и Фрейзер лидируют после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шеффилде

На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали действующие чемпионы мира американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Более семи баллов уступили лидерам ставшие вторыми Сара Конти и Никколо Мачи. На третьей позиции перед произвольной программой – немцы Летиция Рошер и Луис Шустер.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа
1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 75,88.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 68,69.
3. Летиция Рошер/Луис Шустер (Германия) – 60,24.
4. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 58,70.
5. Кейти Макбет/Натан Бартоломей (США) – 57,21.
6. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) – 55,70.
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