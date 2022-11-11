Книрим и Фрейзер лидируют после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шеффилде

На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали действующие чемпионы мира американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Более семи баллов уступили лидерам ставшие вторыми Сара Конти и Никколо Мачи. На третьей позиции перед произвольной программой – немцы Летиция Рошер и Луис Шустер.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания

Спортивные пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 75,88.

2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 68,69.

3. Летиция Рошер/Луис Шустер (Германия) – 60,24.

4. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 58,70.

5. Кейти Макбет/Натан Бартоломей (США) – 57,21.

6. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) – 55,70.