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Книрим и Фрейзер лидируют после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шеффилде

Книрим и Фрейзер лидируют после короткой программы на этапе Гран-при ISU в Шеффилде
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На четвёртом этапе Гран-при ISU по фигурному катанию завершились соревнования спортивных пар в короткой программе. Лучший результат показали действующие чемпионы мира американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Более семи баллов уступили лидерам ставшие вторыми Сара Конти и Никколо Мачи. На третьей позиции перед произвольной программой – немцы Летиция Рошер и Луис Шустер.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа

1. Алекса Книрим/Брэндон Фрейзер (США) – 75,88.
2. Сара Конти/Никколо Мачи (Италия) – 68,69.
3. Летиция Рошер/Луис Шустер (Германия) – 60,24.
4. Анастасия Метёлкина/Даниил Паркман (Грузия) – 58,70.
5. Кейти Макбет/Натан Бартоломей (США) – 57,21.
6. Ирма Кальдара/Риккардо Мальо (Италия) – 55,70.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 4, Шеффилд, Великобритания
Спортивные пары. Короткая программа
11 ноября 2022, пятница. 21:06 МСК
Окончено
1
США
75.88
2
Италия
68.69
3
Германия
60.24
Комментарии
Новости. Фигурное катание
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