Трусова и Кондратюк выступят в паре под песню Киркорова на шоу Плющенко
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Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова и чемпион Европы Марк Кондратюк выступят с новым парным номером на шоу Евгения Плющенко под композицию «Полетели».
Также на мероприятии свои программы представят Александр Самарин, Алёна Косторная, Дмитрий Алиев, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Александр и Евгений Плющенко, Анастасия Мартюшева и Константин Гаврин. Отметим, что Александра Трусова и Марк Кондратюк после парного выступления выступят и в одиночном катании.
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