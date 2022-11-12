Вайцеховская: у Кагановской и Ангелопола один из лучших танцев в России, если не самый

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о прогрессе танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

«Удивительный эффект в отношении Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. В ритм-танце их юниорство ненавязчиво, намёком, но сквозит во всём: в скорости, в лёгкости движений, в совершенно невесомых поддержках. Всё это — большие плюсы, но невольно думаешь: сохранится ли эта полувзрослая вёрткость и невесомость, когда ребята подрастут?

А в произвольном танце вдруг внезапно — два совершенно взрослых внутренне, очень тонко чувствующих человека. Не говоря уже о том, что сам танец на российский площадке один из лучших, если не самый-самый. Так что очень рекомендую завтра посмотреть.

Анжелике Крыловой и её ребятам респект. Большие молодцы. На два с половиной балла больше накатали, кстати, чем на первом этапе Гран-при в «Мегаспорте»», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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