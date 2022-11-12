Туктамышева: атмосфера несравнимо отличается от международных этапов. Эмоции другие

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева высказалась о прокате на этапе Гран-при России в Москве.



«Я катала для себя, мне было важно катать чисто, с каскадом 3-3, я его хорошо натренировала и хотела показать наработку. В начале сезона побаливала левая нога, я не могла из-за этого прыгать тулуп в каскаде. Сейчас лучше, и сразу четверной сделала (на тренировке. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому было хорошо кататься — хорошая аудитория, поддержка. Все элементы старалась сделать по максимуму качественно.



По атмосфере несравнимо с международными этапами, чувствую себя по-другому здесь. Более расслабленно? По-другому. На Гран-при я, мне кажется, была более воодушевлённая, окрылённая. Гран-при — важный старт, мировая серия. Здесь тоже важный старт, но эмоции другие», — передаёт слова Туктамышевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.