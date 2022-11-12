Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
Начало прямой трансляции
18:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России в Москве

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России в Москве
Комментарии

На четвёртом этапе Гран-при России в Москве спортивные пары завершили выступление в короткой программе. Убедительную победу одержали чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей за свой прокат 86,47 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва
Спортивные пары. Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 86,47.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,75.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 70,21.
4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край – Челябинская обл.) – 63,29.
5. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва) – 63,22.
6. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 60,61.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Суперфигуристка Тутберидзе проиграла Туктамышевой. А будут ли сюрпризы у парней? LIVE Суперфигуристка Тутберидзе проиграла Туктамышевой. А будут ли сюрпризы у парней? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022