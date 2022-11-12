Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на Гран-при России в Москве

На четвёртом этапе Гран-при России в Москве спортивные пары завершили выступление в короткой программе. Убедительную победу одержали чемпионы мира – 2021 Анастасия Мишина и Александр Галлямов, получившие от судей за свой прокат 86,47 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва
Спортивные пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург) – 86,47.
2. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва) – 74,75.
3. Дарья Бояринцева/Роман Плешков (Москва) – 70,21.
4. Карина Акопова/Никита Рахманин (Краснодарский край – Челябинская обл.) – 63,29.
5. Виктория Васильева/Роман Запорожец (Москва) – 63,22.
6. Варвара Черемных/Даниил Бутенко (Москва) – 60,61.
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