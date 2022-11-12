«Держали зверей в клетке, чтобы выпустить на арену». Галлямов — о месяце без стартов

Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, прокомментировал прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Москве.

Мишина и Галлямов лидируют, получив от судей 86,47 балла.

«Сегодня проехали короткую программу. По ощущениям всё прошло довольно хорошо, всё чисто. Мы довольны, Тамара Николаевна тоже довольна. Мы всех наших тренеров порадовали. Мы хотели поскорее выйти на соревнования, у нас был перерыв целый месяц, если считать после мемориала Панина-Коломенкина. Мы немножко соскучились по этой атмосфере, по болельщикам. Мы действительно очень рады вновь выйти и порадовать всех, кто пришёл на нас посмотреть.



Всё идёт довольно хорошо весь сезон. У федерации были планы сделать Гран-при России, мне кажется, всё идёт успешно. Организация на достойном уровне, надеюсь, что в дальнейшем, допустим, в следующем сезоне будут добавляться турниры, чтобы повысилась зрелищность и медийность фигурного катания. Мы сами любим соревноваться, выступать. Мы сами месяц не выступали, и у нас была тренировочная рутина — это было уже тяжело. Держали зверей в клетке, чтобы выпустить на арену. Нам приятно выступать, я думаю, для спортсмена это самое главное.



Насколько сложно катать вальс? Буквально вчера у нас с Максимом Траньковым были споры насчёт его вальса, нашего вальса, и так мы сравнивали всё. Но всё равно время не стоит на месте, и если где-то, может быть, кому-то что-то не понравилось, вальс необязательно делать так, чтоб был вальс и не более. Можно устроить как праздник на льду. Наша музыка начинается более растяжимо», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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