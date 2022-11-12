Анастасия Мишина: не относимся к критикам фигурного катания, мы просто его любим

Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, что в течение месяца без выступлений смотрели соревнования с участием конкурентов.
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 86,47 балла.
«Смотрели ли на конкурентов этот месяц? Конечно. Каждую неделю смотрели Гран-при России, международный Гран-при, юниоров. Мы же фанаты фигурного катания, правда? Оставляю ли комментарии в соцсетях? Нет, мы не относимся к критикам фигурного катания, мы просто его любим и смотрим», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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