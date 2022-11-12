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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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18:20 Мск
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Анастасия Мишина: не относимся к критикам фигурного катания, мы просто его любим

Анастасия Мишина: не относимся к критикам фигурного катания, мы просто его любим
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Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, рассказала, что в течение месяца без выступлений смотрели соревнования с участием конкурентов.

Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 86,47 балла.

«Смотрели ли на конкурентов этот месяц? Конечно. Каждую неделю смотрели Гран-при России, международный Гран-при, юниоров. Мы же фанаты фигурного катания, правда? Оставляю ли комментарии в соцсетях? Нет, мы не относимся к критикам фигурного катания, мы просто его любим и смотрим», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

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