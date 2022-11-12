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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, короткая программа
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Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Шеффилде

Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Шеффилде
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На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Шеффилде (Великобритания), танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лучший результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Второе место заняли британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага.

Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 86,30
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,37
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 81,09
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 75,00
5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 74,09
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 70,71

Фигурное катание. Гран-при ISU-2022/23. Этап 4, Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Ритм-танец
12 ноября 2022, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Италия
86.30
2
Великобритания
85.37
3
Канада
81.09
Комментарии
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