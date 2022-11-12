Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Шеффилде

На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Шеффилде (Великобритания), танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лучший результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Второе место заняли британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага.



Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания

Танцы на льду. Ритм-танец

1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 86,30

2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,37

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 81,09

4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 75,00

5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 74,09

6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 70,71