Гиньяр и Фаббри выиграли ритм-танец на Гран-при ISU в Шеффилде

На четвёртом этапе Гран-при по фигурному катанию, который проходит в Шеффилде (Великобритания), танцевальные дуэты завершили выступление в ритм-танце. Лучший результат показали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Второе место заняли британцы Лила Фир и Льюис Гибсон. На третьей позиции перед произвольным танцем располагаются канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага.
Фигурное катание. 4-й этап Гран-при ISU. Шеффилд, Великобритания
Танцы на льду. Ритм-танец
1. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) – 86,30
2. Лила Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,37
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) – 81,09
4. Кристина Каррейра/Энтони Пономаренко (США) – 75,00
5. Натали Ташлерова/Филип Ташлер (Чехия) – 74,09
6. Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия) – 70,71
- 12 ноября 2022
-
18:45
-
18:25
-
18:21
-
18:09
-
18:03
-
17:53
-
17:42
-
17:31
-
17:16
-
16:46
-
16:41
-
16:39
-
16:36
-
16:36
-
16:31
-
16:30
-
16:09
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:58
-
14:51
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:10
-
11:59
-
11:35
-
11:28
-
09:46
-
00:14