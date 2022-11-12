Москвина: Мишина и Галлямов пригласили зрителей станцевать вместе этот вальс счастья

Заслуженный тренер СССР Тамара Москвина прокомментировала прокат короткой программы своих подопечных Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.
Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Гран-при России в Москве, получив от судей 86,47 балла, что выше мирового рекорда китайской пары Суй Вэньцзин/Хань Цун (84,41 балла). Короткая программа Анастасии и Александра поставлена под вальс Дмитрия Шостаковича.
«Что готовили к этому старту, то и показали, с технической стороны я довольна. Зарядили зрителей оптимизмом, можно сказать, пригласили их на танцплощадку станцевать вместе этот вальс счастья. Молодцы — выглядели красиво, мне понравилось», — приводит слова Москвиной ТАСС.
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