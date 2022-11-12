Евгений Семененко: что успел наготовить, то успел, уже нужно входить в сезон

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

В каскаде Семененко прыгнул двойной тулуп вместо четверного, четверной сальхов и тройной аксель Евгений исполнил чисто. За первое в сезоне выступление ученик Алексея Мишина получил 88,75 балла и занимает третье место.



«Как возвращение на соревнования? Вернулся пока не полностью, пока только короткую прокатал. Произвольная завтра, тогда смогу точно сказать о возвращении. Самочувствие лучше, но пока не до конца восстановился, некоторые вещи ещё не делаю, или делаю не в полную силу.



Почему не получился первый прыжок? Думаю, повлияла шестиминутка. Я на тулуп раза четыре в итоге зашёл, один степ-аут сделал на шестиминутке, и это уже немного сбило, на прокат уже был немного не сконцентрирован. По крайней мере, уже не так, как надо.



Моё первое соревновательное выступление — после Олимпиады уже времени много прошло. Из-за травмы я пропустил очень много, четверные начал буквально недавно прыгать. Что успел наготовить, то успел, уже нужно входить в сезон.



Мне очень приятно, что меня публика всегда так тепло воспринимает, болеет, поддерживает. Меня это очень радует, очень им за это благодарен.



Сколько четверных будет в произвольной? У Алексея Николаевича (Мишина) лучше точно спросить, но завтра на тренировке точно решим.



Мотивация? Мне просто нравится заниматься фигурным катанием. Когда тебе доставляет удовольствие какое-то дело, то это очень помогает работать. Просто люблю это дело.



Очень хотел вернуться на лёд? Конечно, надо всё-таки на этапах выступить — это отбор на главные старты. А если их пропускаю, то уже почти весь сезон идёт мимо. Ну а так, да, тренеры очень грамотно выстроили мою подготовку, понимая моё состояние, что мне можно делать, что нельзя — это даёт свои плоды. Бывало, что им приходилось сдерживать меня в плане прыжков», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.